Patentag im Kalisto Kamp-Lintfort : „Jünter“ ist der Liebling der Saison

Den Alpakas einmal ganz nah: Viele Kamp-Lintforter haben eine Patenschaft für eines der Tiere im Kalisto übernommen. 90 kamen zum Patentag. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Der Tierpark Kalisto in Kamp-Lintfort hat das einjährige Bestehen mit einem großen Patenfest gefeiert. Pony, Erdmännchen und Co. haben mindestens einen Paten. Rund 25 bis 150 Euro kostet pro Jahr eine Patenschaft.

Wie es sich für ein Patenfest gehört, sorgte die Sonne für gute Laune im Kalisto. Rund 90 Gäste kamen bei freiem Eintritt zum ersten Patenfest und nutzten die Gelegenheit, ihrem Patenvierbeiner ganz nahe zu sein. „Dieser Nachmittag gehört exklusiv unseren Paten“, erklärt Zoochefin Stephanie Winkendick. Neben rund 100 Hühnern leben 60 weitere Tiere auf dem Kalisto-Areal im Kamp-Lintforter Zechenpark. Tiere wie Alpakas, Erdmännchen, Meerschweinchen, Esel, Schafe, Ziegen und Ponys sowie die imposante Kaninchenrasse Gelbe Deutsche Riesen begeisterten die Besucher schon während der Landesgartenschau vor zwei Jahren.

„Alle Tiere haben einen Paten. Unser Motto lautet daher: Ich besuche mein Tier. Das ist unser Dankeschön an die Paten, die mit ihren Familien gekommen sind“, sagt Stephanie Winkendick. Zu den Patentieren zählt auch der dicke wie muntere „Jünter“, ein Pony, Jahrgang 2002, der damit der Älteste ist. Die „Lintforter Jungs“ und Borussia Mönchengladbach-Fans haben die Patenschaft übernommen und sind zugleich Namensgeber. Das Fohlen-Maskottchen der Borussen heißt ebenfalls „Jünter“, benannt nach ihrem legendären Spieler Günter Netzer. Rund 25 bis 150 Euro kostet pro Jahr die Patenschaft, wie Winkendick erklärt. Dazu gibt es eine Urkunde mit Tierfoto.

Info Kalisto hat an 365 Tagen im Jahr geöffnet Standort Die Spiel- und Tieroase Kalisto ist Heimat für 100 Hühner und 60 Säugetiere. Der Zoo auf dem ehemaligen Gelände der Landesgartenschau wurde am 24. März 2021 eröffnet. Geschäftsführer sind Stephanie Winkendick und ihr Mann Reiner. Auf dem Gelände befindet sich eine Gastronomie mit zehn Mitarbeitenden. Events sind möglich. Der Zoo hat drei Tierpfleger, 16 Mitarbeitende und 15 Ehrenamtliche. Öffnungszeiten Das Kalisto ist an 365 Tagen geöffnet. Die Hauptsaison geht von März bis Oktober, Öffnungszeiten 11 bis 17 Uhr. Im Winter ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt für Gäste ab drei Jahren kostet drei Euro. Infos im Internet unter www.kalisto.de

Das Geld wird in Futter, Heu und Stroh investiert. Wie beliebt die Zoo-Tiere im Zechenpark sind, machen die Besucherzahlen im stürmischen Februar deutlich. 6000 Gäste kamen. Ähnlich eindrucksvoll ist die Bilanz mit 80.000 Besuchern im Corona-Jahr für den Zeitraum 24. März bis 31. Dezember 2021. „Coronabedingt konnten wir erst Mitte März die Saison eröffnen“, so die Zoo-Chefin. Zu den Favoriten der Paten gehören die Ponys. Jupp, Fee und eben besagter Jünter lassen sich alle Streicheleinheiten gefallen, werden gestriegelt und bekommen zusätzliche Leckerlis. In kleinen Gruppen kommen die Paten in den Stall, fragen nach den Besonderheiten und Vorlieben der Ponys. Cheftierpflegerin Jana Beltermann kann jede Menge über sie erzählen. „Dass die Paten so nah an ihren Tieren sind, ist nur beim Patenfest möglich“, sagt sie.

Viola (12) ist Patin und Pferde begeistert, während ihr Bruder Mark (9) sich zu den Kaninchen hingezogen fühlt, „weil sie so kuschelig sind“, erklärt er. „Das Patenfest ist Belohnung für alles“, meint ihre Großmutter Angelika Görtz. Aufgrund der Sturmwarnung im Februar musste der zunächst geplante Patentag-Termin verschoben werden. „Ich finde es generell gut, wenn Kinder über diese Patenschaften lernen, Verantwortung zu übernehmen.“ Aus eigener Tasche steuern ihre Enkel den Obolus für ihre Patentiere bei. „Das ist für mich sinnvoll investiertes Geld“, so Angelika Görtz. In den Gehegen können sich die jungen Besucher kaum von ihren so zutraulichen Lieblingen trennen. Die Meerschweinchen werden gestreichelt. Die Hasen kommen dicht an ihre Gäste heran. Den Erdmännchen schmeckt die Extraportion Mehlwürmer. Aus der Ferne, aber stets neugierig, beobachten die Alpakas das Geschehen. Mutig geht Werner direkt auf die Gäste zu.