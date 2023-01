Musik in der Hochschulstadt Folkwang-Festival spielt auch in Kamp-Lintfort

„Das Festival ist ein tolles und hochkarätiges Ereignis – auch für unsere Musikschule als neuer Festivalsatellit“, betonte Martin Begall am Dienstag in einem Pressegespräch und freute sich darüber, dass das Festival so in die Region integriert wird. „Wir dürfen uns auf Künstler auf Weltniveau freuen.“ Gleich zwei Veranstaltungen finden im Rahmen des Internationalen Folkwang Gitarrenfestivals in Kamp-Lintfort statt: Für Samstag, 4. Februar, 16 Uhr, ist unter dem Titel „Die Zeitreise der Gitarre“ ein Gesprächskonzert zur Geschichte der Gitarre von den Anfängen bis zur Gegenwart in der Musikschule (Altes Rathaus, Moerser Straße 316) geplant. Professor Tomasz Zawierucha und Susanne Hilker von der Folkwang Universität der Künste haben für die Zuhörer ein Live-Konzert mit Multimedia-Präsentation vorbereitet. „Wir bringen auch vier bis fünf historische Gitarren mit, damit die Besucher erleben, wie diese aussahen und klingen“, berichtet Susanne Hilker. Eine Woche später, am 11. Februar, erleben Musikfreunde im Schirrhof ab 19 Uhr ein Konzert mit den Gewinnern des NRW-Gitarrenpreises 2022. Es spielen mit Andrés Madariaga (Chile), Eugen Treichel (Deutschland) und Bianka Szalaty (Polen) internationale Künstler auf. Eine Festival-Jury hatte 2022 die drei Gitarristen im Rahmen des Wettbewerbs als Preisträger auserkoren. Sie stammen von renommierten Hochschulen in ganz Europa.