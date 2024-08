Route der Industriekultur Kamp-Lintfort ist eine Woche lang ein „Local Hero“

Weiter geht es am Samstag, 24. August. Um 15 Uhr findet eine offene Führung durch den Zechenpark mit Führung auf dem Förderturm statt. Treffpunkt ist das Infozentrum Stadt und Bergbau. Die Teilnahme kostet fünf Euro pro Person. Am Sonntag, 25. August sind von 11 bis 17 Uhr weitere offene Führungen an drei Standorten geplant: Förderturm, Lehrstollen, Haus des Bergmanns (keine Anmeldung nötig, der Eintritt kostet vier Euro).