Botanisches Schauspiel in Kamp-Lintfort : Iris Peters blüht bald was: eine Königsagave

Der unscheinbare Blütenstand schießt Tag für Tag weiter in die Höhe. Die Kamp-Lintforterin rechnet schon bald mit den ersten Blüten. Die Pflanze gehörte schon ihrem Vater. Etwa 50 Jahre ist sie alt.

Jeden Morgen misst Iris Peters den Blütenstand der Königsagave. „Er schießt pro Tag 14 Zentimeter in die Höhe. Inzwischen ist er schon auf mehr als 1,30 Meter angewachsen. Und er kann noch deutlich höher werden“, berichtet die Kamp-Lintforterin und weiß, dass so mancher Pflanzenliebhaber auf diesen Moment ein halbes Leben lang wartet. Die Königsagave (botanisch: agave victoriae reginae) blüht nur ein einziges Mal in ihrem Leben. Bis es soweit ist, können viele Jahrzehnte ins Land ziehen. „Eine blühende Königsagave ist eine Seltenheit. Unsere ist bestimmt schon zwischen 50 und 55 Jahre alt und bekommt zum ersten Mal Blütenknospen“, erzählt Iris Peters. Nie hätte die Kamp-Lintforterin gedacht, dass sich ausgerechnet ihre unscheinbare Schönheit in diesem Jahr in voller Pracht zeigen würde.