Einzelhandelskomplex in Kamp-Lintfort : Investor kauft das Real-Grundstück

Das Luftbild zeigt den Einzelhandelskomplex zwischen Moerser- und Wilhelmstraße. Ein Investor aus Düsseldorf hat die Immobilen dort erworben. Foto: Interra

Kamp-Lintfort Die Interra Immobilien AG will den Einzelhandelskomplex zwischen Moerser- und Wilhelmstraße weiter entwickeln. 2020 hatte der Investor bereits das Fachmarktzentrum erworben. Mieter Real bleibt bis mindestens Ende 2023.

Der Kaufvertrag für das fast 19.3000 Quadratmeter große Grundstück wurde bereits Ende 2021 unterzeichnet. Am Mittwoch ging es mitsamt Real-Immobilie offiziell in den Besitz des Immobilieninvestors Hilee/Interra über. „Mit dem Kauf gehört Interra jetzt der gesamte Einzelhandelskomplex zwischen Moerser- und Wilhelmstraße nordwestlich der Kamp-Lintforter Innenstadt“, teilte der Düsseldorfer Investor in einer Pressemitteilung mit. Das an Real angrenzende Fachmarktzentrum am Prinzenplatz hatte das Unternehmen bereits im Juli 2020 erworben. Die Handelskette Real, die aktueller Mieter der neu erworbenen Immobilie ist, wird voraussichtlich bis mindestens Ende nächsten Jahres im Objekt bleiben.

Das Fachmarktzentrum am Prinzenplatz hat nicht nur einen neuen Anstrich bekommen. Foto: Norbert Prümen

Wie berichtet, übernimmt der Frankfurter Investor Tischendorf insgesamt 60 Märkte vom derzeitigen Eigentümer SCP und will sie unter dem Namen Real weiterführen, dazu gehört auch das Warenhaus in Kamp-Lintfort. „Wir stehen mit Tischendorf in Kontakt. In den nächsten zwei Wochen steht eine Besprechung an, wie es mit Real über den bis Oktober 2023 laufenden Mietvertrag hinaus weitergeht“, sagte Interra-Vorstandssprecher Alexander Dold. Die Option auf eine Verlängerung des Mietvertrages bestehe.

Info Erste Gespräche mit dem neuen Investor geführt Einschätzung Bürgermeister Christoph Landscheidt schätzt die Zukunft des Bereichs zwischen Moerser- und Wilhelmstraße gut ein: „Die Rahmenbedingungen, die Infrastruktur und die Zahl der Parkplätze sprechen für den Standort. Diese Pluspunkte müssen in den Vordergrund gestellt werden.“ Die Stadtverwaltung habe bereits erste Gespräche mit dem Investor geführt.

Der Immobilieninvestor aus Düsseldorf will den Komplex weiterentwickeln. „Endlich können wir ganzheitlich über das gesamte Areal hinweg planen und freuen uns über die neu gewonnenen Möglichkeiten für uns und unsere Bestandsmieter“, erklärt Dold in der Pressemitteilung. Schon jetzt habe man eine Teilsanierung in die Wege geleitet. So würden in einem ersten Arbeitsschritt eine Seitenwand und das Dach des derzeitigen Real-Gebäudes umfassend saniert.

Kamp-Lintfort, sagt Dold, sei ein attraktiver Standort. Die Stadt profitiere von einer exzellenten Anbindung an das Autobahnnetz, und neben dem Duisburger Hafen wirke auch die Nähe zur niederländischen Grenze bis in die Stadt hinein. Die Lage der beiden von seinem Unternehmen erworbenen Immobilien sei „sensationell“ gut, erklärte Alexander Dold im Gespräch mit der RP: Die Warenhaus-Immobilie aus dem Jahr 1998 umfasse eine Gesamtmietfläche von 10.400 Quadratmetern und biete auf dem Parkdeck 250 Stellplätze für die Kunden. Außerdem schätze er die Nähe zur Fußgängerzone. Der Standort biete viele Möglichkeiten, deshalb habe man für die Zukunft des Gebäudes mehrere Alternativen im Sinn. Er wolle nun verschiedene Szenarien abwägen und dann in Gespräche mit potenziellen Partnern gehen.

Deutlich weiter sind die Arbeiten für das Fachmarktzentrum am Prinzenplatz, das Interra Immobilien, unterstützt von der Heinsberger Dria GmbH, 2020 erworben hatte. Das 6000 Quadratmeter große Zentrum beherbergte verschiedene Einzelhandelsgeschäfte, Büros und Praxen. Der Leerstand habe allerdings 50 Prozent betragen. „Das Zentrum lag wie in einem Dornröschenschlaf. Die obere Etage war leer“, sagt Alexander Dold. Das habe sich inzwischen geändert, ein Fitnessstudio sei dort eingezogen. Modernisierungsarbeiten wurden innen wie außen durchgeführt. Die Arbeiten an mehreren neu vermieteten Flächen sollen im laufenden Quartal zum Abschluss kommen.