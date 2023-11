Anlage am Volkspark Kamp-Lintfort investiert in den Sport

Kamp-Lintfort · 1,5 Millionen Euro gibt die Stadt für eine Erweiterung des Funktionsgebäudes in der Anlage am Sportpark aus. Was der Neubau enthalten wird und was noch geplant ist.

10.11.2023 , 16:30 Uhr

Vertreter der Stadt, des Vereins und der beteiligten Unternehmen beim Spatenstich zum offiziellen Baubeginn. Foto: Stadt Kamp-Lintfort

Von Peter Gottschlich