In Kooperation mit den Kulturprojekten Niederrhein Internationale Jazzmusik an drei Standorten in Kamp-Lintfort

Die letzten beiden Monate dieses Jahres versprechen internationale Jazzhighlights an zwei Standorten in Kamp-Lintfort. Los geht es am 6. November um 20 Uhr im Schirrhof, in dem das New-Yorker „Max Johnson Trio“ sein neues Album „Orbit of Sound“ vorstellt. Mit Johnson am Bass, Anna Webber am Saxofon und an der Flöte sowie Michael Sarin am Schlagzeug (Doppel-Bass-Technik) performt das Trio seine Songs auf experimentelle Art, ohne dabei den Groove zu verlieren.