Im St. Bernhard-Hospital Infoabend zum Thema Plötzlicher Herztod

Im Rahmen der Herzwoche lädt das St. Bernhard-Hospital zum Informationsabend „Herzkrank? Schütze dich vor dem Herzstillstand“ ein. Dieser findet am Mittwoch, 8. November, um 17 Uhr in der Aula des Krankenhauses statt. Chefarzt Dr. Klaus Kattenbeck wird dann auch vor Ort sein. In Deutschland sterben Jahr für Jahr etwa 65.000 Menschen am plötzlichen Herztod, bei dem es für Betroffene zu einem Herzstillstand kommt. In etwa 80 Prozent der Fälle eines plötzlichen Herztods liegt allerdings eine langjährige Verkalkung und Einengung der Herzkranzgefäße, die koronare Herzkrankheit (KHK), zugrunde. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung erforderlich unter der Telefonnummer 02842 708132 oder per Mail an gesundheitszentrum@st-bernhard-hospital.de.