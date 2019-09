Krönungsball in Saalhoff : In zwei Wochen zum Königspaar

Kamp-Lintfort Sven Mehlig und Vanessa Stehr-Mehlig sind das neue Königspaar des Schützenvereins Eintracht Altfeld Saalhoff. Viel Zeit zur Vorbereitung auf ihre Amtszeit hatten die beiden nicht.

Sven Mehlig hatte am Samstag vor zwei Wochen gar nicht damit gerechnet, am Schießstand in Saalhoff mit einem Bolzen aus der Druckluftarmbrust den Vogel von der Stange zu holen. Doch der 50 Jahre alte Vertriebsmitarbeiter für Beatmungsgeräte traf ein großes Stück des Rumpfes an entscheidender Stelle. Niemand hatte damit gerechnet, mit dem 104. Schuss den Vogel herunterzuholen, auch er selbst nicht: „Ich hatte gar nicht vor, König zu werden“, sagt er. „Noch sechs weitere Aspiranten haben auf den Vogel geschossen.“ Danach ging es für den neuen König und seine Königin Vanessa Stehr-Mehlig ohne Atempause weiter.



Einkleiden „Am gleichen Abend haben wir eine Besprechung gehabt“, erzählt die 48 Jahre als Atmungstherapeutin, die im Schlaflabor des Krankenhauses Bethanien in Moers arbeitet, wie es weiterging. „Es haben sich sieben Thronpaare gefunden. Die acht Throndamen haben sich drei Tage später getroffen, um die Farbe der Kleidung festzulegen.“ Das sei ganz schnell. „Wir kennen uns viele Jahre“, sagt Vanessa Stehr-Mehlig. „Wir haben Bordeauxrot für die Kleider der Throndamen ausgewählt und Cappuccino für mich. Bordeauxrot sind auch die Fliegen und Einstecktücher der Herren auf dem Thron. Außerdem tragen sie bordeauxrote Socken.“



Budget Die Herren auf dem Thron hatten nur einige Euro auszugeben, um Fliegen, Einstecktücher und Socken zu kaufen. „Schwarze Anzüge mit weißen Hemden haben wir schon“, berichtet König Sven Mehlig. Throndamen und König bestellten ihre Kleider über das Internet. „Einige waren bei einer Schneiderin, um sie auf die richtige Länge anpassen zu lassen“, erzählt die Königin. „Da wurde es zeitlich schon ganz schön eng. Ich hatte Glück. Mein Kleid hatte die richtige Länge. Die Preise waren unterschiedlich.“

Besonderen Erlebnisse Beim Krönungsball am Samstagabend steckte das neue Eintracht-Königspaar Lothar Morgenthal und Dirk Leyendecker, die in der befreundeten St. Michael Schützenbruderschaft stellvertretender Brudermeister und Kassierer sind, den seltenen „Hohen Bruderschaftsorden“ des Bundes der St. Sebastianus Bruderschaften an. Mit den Thronpaaren besucht es acht bis zehn Veranstaltungen befreundeter Vereine, vor allem in Moers, Neukirchen-Vluyn und Kamp-Lintfort. Dazu kommt im Mai das Anschießen bei der St. Sebastianus Bruderschaft in Köln-Flittard. „Es ist immer ein besonderes Erlebnis, zusammen dort zu sein“, sagt Eintracht-Vorsitzender Willi Gelen.