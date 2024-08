Begrüßung in Kamp-Lintfort In welchen Bereichen die Stadt ausbildet

Zusätzlich wurden, so die Stadt weiter, ehemalige Auszubildende für ihre guten Leistungen bei den Abschlussprüfungen geehrt. Die Prüfung zu Verwaltungsfachangestellten haben in diesem Jahr Laura Lohmüller und Tobias Virgils erfolgreich abgelegt. Die Abschlussprüfung zur Erzieherin in der praxisintegrierten Ausbildung hat Alexandra Koffler erfolgreich bestanden.