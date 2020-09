Kostenpflichtiger Inhalt: Kiesabbau am Niederrhein : In Sorge um die Trinkwasserversorgung

In der Neufassung des Landeswassergesetzes soll das Abgrabungsverbot in Trinkwasserschutzgebieten aufgehoben werden. Foto: Wasserverbund Niederrhein

Niederrheinappell Bürgerinitiative läuft Sturm gegen eine Lockerung des Landeswassergesetzes in NRW. Der Wasserverbund Niederrhein gibt ein Gutachten in Auftrag, das die Risiken von Abgrabungen in Trinkwasserschutzgebieten untersuchen soll.