Evanglische Kirche in Kamp-Lintfort : Impftermine im Bonhoeffer-Haus

(RP) Die evangelische Kirchengemeinde Lintfort lädt ein zu einem freien Impftermin für Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen am 2. Januar von 12 bis 20 Uhr in das Dietrich-Bonhoeffer-Haus, Geisbruchstraße 22, in Kamp-Lintfort. Geimpft werden können alle ab zwölf Jahren ohne Termin. Booster-Impfungen für Erwachsene werden gemäß der aktuellen STIKO-Empfehlungen nach drei Monaten angeboten. Es stehen die Impfstoffe von BioNTech, Moderna und Johnson&Johnson zur Verfügung. Um einen zügigen Ablauf zu ermöglichen, sollten Interessierte Impfausweis, Personalausweis, Krankenkassenkarte und ausgefüllte Aufklärungs- und Anamnesebögen mitbringen. Für weitere Fragen senden Sie bitte eine formlose E-Mail an: impfen.halim@gmail.com