Der Osterhase funkt SOS: Immer mehr Kaninchen landen in den Tierheimen. In der BDT-Tierherberge Kamp-Lintfort und auf dem Gnadenhof in Weeze sei die Zahl der untergebrachten Kaninchen sprunghaft angestiegen. Das teilt der Bund Deutscher Tierfreunde als Träger der Tierheime mit. Mehr als 30 Kaninchen müssten versorgt werden. Und die Zahl steige im Wochentakt. „Kaninchen gelten damit als die größten Verlierer der Corona-Krise.“ Damals beliebt als Kuscheltiere und Seelentröster, würden sie jetzt nicht selten ausgesetzt. Das sei eine Herausforderung für die Tierheime. Auf dem BDT-Gnadenhof werde zurzeit ein großes artgerechtes Außengehege für die Langohren gebaut. Zusätzlich brauche es jedoch auch Kleingehege zur Unterbringung, denn viele Tiere könnten nicht sofort in Gruppen integriert werden.