Für Jedermann in Kamp-Lintfort Im Terrassengarten wird wieder Boule gespielt

„Zusammen haben wir vor kurzem eine Fahrt zur Landesgartenschau in Höxter unternommen“, erzählt Vorsitzender Bernd Kröger und ist stolz darauf, dass der Verein gut drei Jahre nach der Laga in Kamp-Lintfort 830 Mitglieder zählt. „Dass ein Förderverein so lange nach einer Gartenschau noch so viele Mitglieder hat, das kommt selten vor.“ Das hat viel auch mit der Vereins-Pflege zu tun. So lädt der Förderverein seine Mitglieder auf eigene Kosten zur Veranstaltung „Glanz und Gloria“ im Rahmen des Kloster-Jubiläums in den Terrassengarten ein.