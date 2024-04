Taucher in Kamp-Lintfort Im Tauchkursus die Unterwasserwelt entdecken

Die Kurse finden laut Verein in einer sicheren und kontrollierten Umgebung statt, damit man das Tauchen in seinem eigenen Tempo erlernen kann. Übungsort ist das Panoramabad Pappelsee an der Bertastraße sowie das Vereinsgelände der Taucher am Rossenrayer See in Kamp-Lintfort. Der Verein steht zur Verfügung, um alle Fragen zu beantworten und weitere Informationen zu geben. Wer am nächsten CMAS-Kursus am 27. und 28. April teilnehmen möchte, sollte sich anmelden. Bei diesem Kursus handele es sich um den ersten Tauchschein. Dieser sei weltweit gültig.