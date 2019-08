Spielplätze in Kamp-Lintfort : Im Pappelseepark entsteht eine Biberburg

Kamp-Lintfort Ab Ende September können Kinder auf dem neu gestalteten Spielplatz im Pappelseepark wieder klettern, balancieren und schaukeln. Es ist die erste Maßnahme, die im Rahmen des neuen Spiel- und Bewegungsraumkonzeptes umgesetzt wird.

Spielplätze mit der höchsten Frequenz sind übrigens der Pappelseespielplatz und der durch Vereinsträgerschaft getragene Hühnerspielplatz. Dieser ist zugleich der beliebteste in der Stadt, während die Fläche im Pappelseepark als die unattraktivste empfunden worden sei. Die Landschaftsarchitekten trugen nicht nur den Sachstand zusammen, sondern gaben auch Handlungsempfehlungen. So sollen sieben Spiel- und Sportflächen im Stadtgebiet ganz aufgegeben werden. Sie schlagen im Gegenzug kurzfristigen Maßnahmen vor, die bis 2023 umgesetzt werden sollen, mittelfristigen Maßnahmen bis 2030, bei denen es um die Optimierung der vorhandenen Spielplätze geht, und bringen Visionen ein wie beispielsweise die Nachnutzung des Auskiesungsgeländes an den Rossenrayer Seen. „Diese Kategorie wollen wir erst einmal als Ideen sichern“, sagt Müllmann. Zu den als kurzfristigen vorgeschlagenen Maßnahmen gehören neben dem Spielsee mit Biberburg ein Spielpunkt an der Mediathek sowie drei Neuanlagen. Das sind der große Laga-Spielplatz im Zechenpark sowie jeweils ein Spielplatz in den Wohngebieten an der Fossa (ab 2021) und Am Volkspark. Müllmann: „Da es in der Altsiedlung wenige Spielplätze gibt, ist es sinnvoll, eine Spielfläche an der Franzstraße anzulegen.“ Bis sie allerdings fertig gestellt ist, können noch einige Monate ins Land ziehen. Aktuell laufen Ausschreibung und Auswahl der Spielgeräte.