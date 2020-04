Familienhilfe in Kamp-Lintfort : Im Kindernest finden Eltern Hilfe

Erzieherin Petra Treeter hält auch in der Corona-Krise Kontakt zu den Familien aufrecht, die in der aktuell belastenden Situation Hilfe benötigen. Das Kindernest ist eine Kooperation von Stadt und Grafschafter Diakonie.

Mit den meisten Familien steht Petra Treeter zurzeit in telefonischem Kontakt. „Wo es nötig ist, besuchen wir die Familien – mit Mundschutz und Handschuhen“, betont sie. Besonders Mütter seien großen Belastungen ausgesetzt, in der aktuellen Krise mehr als sonst. Die Familientherapeutin verabredet sich mit ihnen zu Einzelgesprächen, mit ausreichend großem Abstand natürlich, bespricht mit ihnen die kleinen und großen Nöte, oder geht auch mal mit einer Mutter spazieren, um den Alltag ein wenig zu entzerren. Einmal Dampf ablassen und über das Leben mit beispielsweise drei Kindern und Haushalt sprechen zu können, das sei für viele zurzeit wichtig, sagt sie. „Viele Eltern ziehen jetzt den Hut vor den Erzieherinnen in den Kitas.“ Solche Treffen würden gerade in Zeiten der Krise gerne wahrgenommen, berichtet Treeter. Denn auch die Gruppenangebote, die normalerweise im Familienstützpunkt jetzt stattfinden würden, fallen aus. Ebenso die Babybegrüßungsbesuche des Kindernestes. „Die Eltern müssen sich den Ordner zurzeit selbst abholen. Wir schreiben die Familien an und weisen sie daraufhin“, betont sie. Damit sei ein wesentlicher Baustein der Beratungsangebote des Kindernestes weggefallen. Auch die regelmäßigen Elterngespräche und die Erziehungsberatung in den Kindertagesstätten finden nicht statt. Umso wichtiger findet Petra Treeter es, dass die Einrichtungen in der aktuellen Situation Kinder aus besonderen Familien, in denen das Kindeswohl gefährdet sein könnte, aufnehmen und betreuen. „Das ist eine gute und wichtige Alternative und geht auf Beschluss des Landes zurück. Die Erzieherinnen sind ja da und können die Kinder eins zu eins betreuen.“ Besonders gefreut hat die Mitarbeiterin des Kindernestes die Hilfsaktion der Kamp-Lintforterin Heike Schoenfeld, die Mund-Nasen-Masken gegen Spenden genäht hatte. Für das Kindernest in Kamp-Lintfort kamen so rund 1300 Euro zusammen. Das Geld wurde in Spielzeug investiert. „Wir konnten einen Tapeziertisch voll beladen mit Gesellschaftsspielen aufbauen und Familien glücklich machen. Das war wie Weihnachten.“ Die Eltern holten das Spielzeug in Einzelterminen als Geschenk ab. Außerdem verschickten Petra Treeter und ihre Kollegin Briefe mit Ausmalbögen und Mandala-Bildern zur Aufheiterung an die Kinder, deren Familien sie betreuen. Jede Menge Tipps, wie Eltern ihre Kinder beschäftigen können, haben sie obendrein parat, damit niemanden Zuhause die Decke auf den Kopf fällt. „Mein Handy ist immer an“, sagt Petra Treeter.