Landesgartenschau 2020 : Im Grünen Klassenzimmer alles rund ums Wasser lernen

Wie kommt das Wasser in die Jeans? Wo kommt unser Trinkwasser her? Oder wieso bilden sich riesige Müllinseln auf den Ozeanen? Diese und weitere spannende Fragen werden in der kommenden Woche auf der Landesgartenschau beantwortet. Das Eine Welt Netz NRW, die Linksniederrheinische EntwässerungsGenossenschaft (LINEG), der Verein zur Förderung des fairen Handel(n)s am Niederrhein sowie die Stadtwerke Kamp-Lintfort und der Wasserverbund Niederrhein bieten unterschiedlichste Aktionen zum Thema Wasser an. „Die Wasserwoche bietet eine tolle Gelegenheit, sich den eigenen Wasserverbrauch bewusst zu machen und im Anschluss daran hilfreiche Tipps zu sammeln, um im Alltag wassersparender zu handeln“, wirbt Irina Osthoff, Projektkoordinatorin des Grünen Klassenzimmers, für die Themenwoche. „Ich freue mich besonders darüber, dass unsere Workshop-Teilnehmer nützliche Anregungen bekommen, wie sie Mikroplastik vermeiden und damit unsere Gewässer schonen können.“