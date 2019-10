Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort : Im April blühen die Tulpen im Zechenpark

Die Mitglieder des Fördervereins „Landesgartenschau 2020“ haben am Donnerstag im Schatten des Förderturms die herbstliche Pflanzzeit eingeläutet. Sie pflanzten Tulpenzwiebeln und Stauden in die vorbereiteten Beete ein.

Es ist Pflanzzeit in den beiden Parks der Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort: Insgesamt 250.000 Tulpen-, Narzissen- und viele andere Zwiebelblumen, aber auch mehrere 1000 Stauden und Wechselflor kommen in den nächsten Wochen und Monaten in die Erde. Die Mitglieder des Fördervereins Landesgartenschau haben am Donnerstag den Auftakt gemacht. Sie pflanzten die ersten 3000 Zwiebeln in die vorbereiteten Beete rund um den Quartiersplatz im Zechenpark ein. Zwiebellieferant Lubbe aus dem niederländischen Blumenzwiebelzentrum in Lisse hatte sie für die Aktion zur Verfügung gestellt. Er hatte sich an der Ausschreibung beteiligt und den Zuschlag erhalten. „Denken Sie daran, dass jede Zwiebel den zwei- bis dreifachen Platz ihrer eigenen Größe benötigt“, gaben Solvejg Mennerat und Annaca Kröner den Teilnehmern an der Pflanzaktion mit auf den Weg.