Auskiesung in Kamp-Lintfort : IG startet Kampagne gegen Kiesabbau

Bürger haben ab Montag die Möglichkeit, ihre Einwendungen gegen den Kiesabbau vorzubringen. Foto: Armin Fischer (arfi)

Kamp-Lintfort Montag beginnt die Offenlage des zweiten Regionalplan-Entwurfs. Interessengemeinschaft (IG) „Kiesausstieg“ Saalhoff und Stadt machen gemeinsam gegen die Kies-Planungen mobil. Die IG hilft Bürgern beim Erstellen von Einwendungen.

Infostände in der City, Flyer in den Geschäften, eine breit angelegte Kampagne erwartet die Kamp-Lintforter: Die IG „Kiesausstieg“ Saalhoff macht mobil gegen die Kies-Planungen im neuen Entwurf des Regionalplans. Ab Montag, 24. Januar, bis zum 29. April haben Bürger die Möglichkeit, ihre Einwendungen gegen den Kiesabbau beim RVR in Essen vorzubringen. In dieser Zeit liegen die Unterlagen zum zweiten Regionalplan-Entwurf in Papierform in der Bibliothek des Regionalverbands Ruhr in Essen aus. Die Interessengemeinschaft möchte so viele Bürger wie möglich dafür gewinnen, ihre Einwände beim RVR einzureichen.

Und das nicht ohne Grund: Für Kamp-Lintfort sieht der Entwurf rund 230 Hektar neue Auskiesungsflächen vor. „Das sind 70 Hektar mehr als im ersten Entwurf. Mit den bereits bestehenden Kiesbereichen kämen wir auf 620 Hektar, ein Zehntel des Stadtgebietes“, betonte Bürgermeister Christoph Landscheidt am Freitag. Auch die Stadt wird eine Stellungnahme gegen die vorgelegten Pläne vorbringen: Folgenutzung und Rekultivierung, Bedarfszahlen und Versorgungsräume sowie die Zahl der Wasserflächen sind nur einige Stichpunkte, die in ihrer Stellungnahme einfließen werden. Die Stadt Kamp-Lintfort unterstützt darüber hinaus die 2021 gegründete Interessengemeinschaft, die sich gegen den Kiesabbau im Bereich des Saalhoffer Flugplatzes wehren will.

Info Unterstützung durch die Interessengemeinschaft Einwendungen Sowohl auf der Internetseite der Interessengemeinschaft (IG) „Kiesausstieg“ Saalhof als auch auf der Homepage der Stadt finden Bürger Informationen darüber, wie sie ihre Einwendungen formulieren können. Die IG ist außerdem per E-Mail an info@ig-kiesausstieg-saalhoff.de erreichbar.