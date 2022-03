Kiesabbau in Kamp-Lintfort : IG Kiesausstieg plant zwei große Aktionen

Peter Schiffler ist Sprecher der IG Kiesausstieg in Kamp-Lintfort. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Für den 20. März lädt die Initiative Bürger, die mit den Ausgrabungsplänen nicht einverstanden, sind zu einem Treffen, am Flugplatz in Saalhoff ein. Am 2. April veranstaltet die Interessengemeinschaft einen Fahrradkorso.

Seit dem 24. Januar läuft die Einspruchsfrist gegen die Festlegung von neuen Auskiesungsgebieten im Regionalplan Ruhr. Sie endet am 29. April. „Inzwischen hängen an allen größeren Einfallstraßen Kamp-Lintforts Banner, die auf die IG Kiesausstieg Saalhoff hinweisen“, berichtet Peter Schiffler, Sprecher der Interessengemeinschaft. Die Initiative habe sich zum Ziel gesetzt, die Auskiesung im geplanten Umfang zu verhindern und eine Wende zu nachhaltigem und umweltschonenderem Umgang mit den Rohstoffen Kies und Sand einzuleiten. Seit dem 22. Februar stehen Mitglieder deshalb dienstags und samstags in der Stadt am Prinzenplatz am Infostand, um Bürger bei ihren Stellungnahmen zum Regionalplan zu unterstützen.

Zwei weitere Aktionen hat die IG Kiesausstieg Saalhoff in den nächsten Wochen geplant: Für den 20. März lädt die Initiative Bürger, die mit den Ausgrabungsplänen nicht einverstanden, sind zu einem Treffen am Flugplatz in Saalhoff ein. Zwischen 14 und 16 Uhr wollen die Aktiven bei Kaffee und Kuchen und in Gesprächen über die Dimension der Auskiesungen informieren und gemeinsam den Widerstand in Kamp-Lintfort deutlich machen. „Je mehr Teilnehmer kommen, desto besser wird das gelingen“, sagt Peter Schiffler, Sprecher der Initiative. Es besteht die Möglichkeit, vor Ort Einsprüche gegen die Kiesflächen im Regionalplan Ruhr zu formulieren. Die Bürgerinitiative wird dafür einen Infotisch aufbauen.

Anlass für die Aktionen ist die Verhandlung der Klage der Gemeinden Alpen, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg gegen das Land NRW zur Rechtmäßigkeit des Kies-Bedarfsbegriffes, am 21. März in Münster. „Mit dem Aktionsbündnis Niederrheinappell und anderen lokalen Bürgerinitiativen gegen den Kiesabbau möchten wir am 20. März betonen, wie wichtig die Verhandlung zur Kies-Bedarfsermittlung ist“, so Peter Schiffler weiter. „Wir setzen große Hoffnung in das Urteil des Oberverwaltungsgerichtes.“