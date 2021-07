Kamp-Lintforter sammeln Spenden : Hundeschule will Flutopfern helfen

Kamp-Lintfort/Neukirchen-Vluyn Das team von „Senco Dogs“ lädt ein zu einem „Social Walk“ auf der Halde Norddeutschland und anschließendem grillen. Spenden gehen an drei Hilfsorganisationen.

Mit dem Erlös aus einem „Social Walk“ und anschließendem Grillen möchte die Kamp-Lintforter Hundeschule Senco Dogs den Menschen und Tiere in den Überschwemmungsgebieten helfen. Ein „Social Walk“ ist ein Spaziergang in einer größeren Gruppe, bei der es für den Hund darum geht, trotz Artgenossen und fremder Menschen entspannt zu bleiben.

Am Mittwoch, 21. Juli um 18 Uhr ist jeder, der einen sozial verträglichen Hund hat, eingeladen, sich mit seinem Vierbeiner zu einem gemeinsamen Spaziergang zu treffen. Natürlich dürfen auch Menschen ohne eigenen Hund teilnehmen. Treffpunkt ist der Parkplatz der Halde Norddeutschland in Neukirchen-Vluyn. Von dort aus geht es auf den Wegen der Halde in Serpentinen bis hinauf zum Gipfel und dann wieder hinunter. Der Social Walk wird etwa eine Stunde dauern. Danach wird gemütlich in der Hundeschule Senco Dogs, Neuenroisfeld 108 in Kamp-Lintfort gegrillt.