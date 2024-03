Soziales in Kamp-Lintfort Hundebesitzer für Besuchsdienste gesucht

Der 40-stündige Qualifizierungskurs findet im Juni an sieben Terminen (nach Feierabend oder an Wochenenden) in Kamp-Lintfort, Krefeld und online statt. Im Anschluss daran wird die Hundeführerscheinprüfung abgelegt. Beim Online-Informationsabend am Dienstag, 19. März, um 19 Uhr wird Projektleiterin Catherine Yeardley diese besondere Arbeit, den Ablauf der Ausbildung und der anschließenden Besuche vorstellen. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich, um die Zugangsdaten zu erhalten. Kontakt und Termine: Online-Informationsabend am 19. März, 19 Uhr; Castings am 13., 27., 28. April und am 26. Mai, Dauer je zwei Stunden, der genaue Ort wird bei Anmeldung bekanntgegeben.