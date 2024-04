Kabarett-Reihe in Kamp-Lintfort Humor-Helden gastieren in der Stadthalle

25. Januar 2025 Kai Magnus Sting fragt sich in seinem Programm „Ja, wie?!“ „Wo kriege ich Wissen her, wenn ich keins habe? Warum komme ich mir im Baumarkt überflüssig und verloren vor? Wer kann mich da rausholen? Man stehe manchmal da und hört sich selbst sagen: „Ja, wie?!“ Weil man alles nicht weiß“, so der Künstler. Da helfe nur eins: Tacheles. Und Wurstsalat. Und beides serviere Kai Magnus Sting seinem Publikum gerne in seinem neuen Programm. „Ein Programm über mich und alle anderen. Denn ich vermute, dass meine Probleme auch eure Probleme sind. Und wenn nicht, dann habt ihr Glück. Was auch nicht schlecht ist“, heißt es in der Selbstbeschreibung. Kai Magnus Sting, der Humorheld aus Duisburg, geht mit seinem neuen Soloprogramm auf Tour. Hinter dem Aussehen eines Bruders von Heinz Erhardt verberge sich laut Kabarettveranstalter Theo Wellmann ein Ruhrgebiets-Tarantino: schnell, witzig, spontan, skurril, absurd und unfassbar lustig.