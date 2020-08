Tierheim in Kamp-Lintfort : Unbekannte setzen Hündin ohne Pfoten aus

Kamp-Lintfort/Moers Im Tierheim in Kamp-Lintfort steht das Telefon nicht mehr still: Viele wollen für eine ausgesetzte Hündin, der die Vorderläufe fehlen, spenden oder das Tier gleich ganz adoptieren.

Unbekannte haben in Moers am Montag eine junge Hündin ohne Pfoten ausgesetzt und damit eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. „Das Telefon steht hier nicht mehr still, und wir kriegen zahlreiche E-Mails“, sagte Vivien Schmidt vom Tierheim in Kamp-Lintfort. „Alle wollen die Kleine adoptieren.“ Die etwa zwei bis drei Jahre alte Shiba-Inu-Hündin war am frühen Montagmorgen in einer Transportbox gefunden worden.