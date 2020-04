Coronavirus in Kamp-Lintfort : Hospital macht sich auf den Weg in die Normalität

Kamp-Lintfort Das Krankenhaus in Kamp-Lintfort fährt die Zahl der planbaren Eingriffe und Untersuchungen vorsichtig wieder hoch. Patienten, deren Eingriffe oder Behandlungen verschoben worden waren, erhalten bereits neue Termine.

„Die strengen Hygienemaßnahmen sorgen aber für größtmögliche Sicherheit für unsere Patienten und Mitarbeiter. Bei aktuellen Gesundheitsproblemen sollte deswegen der Weg zum Arzt oder ins Krankenhaus unbedingt genommen werden. Denn nur so sind mögliche Verschlimmerungen oder lebensbedrohliche Komplikationen zu verhindern. So ist zum Beispiel der Herzinfarkt auch in Zeiten von Corona genauso lebensbedrohend, wenn er nicht rechtzeitig erkannt und behandelt wird.“ Um die Sicherheit seiner Patienten zu gewährleisten, hatte das Krankenhaus eine räumlich abgetrennte eigene Isolierstation für COVID-19 Patienten und eine weitere Station für Verdachtsfälle. Dort bleiben die Patienten bis zur Klärung. Auch im Bereich der Intensivmedizin gibt es seit Beginn der Pandemie getrennte Stationen. Der Screening-Container vor dem Krankenhaus, den alle Personen durchlaufen, bleibt in Betrieb.