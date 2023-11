In der Kamp-Lintforter Galerie Schürmann Meisterwerke aus der Natur ausgestellt

Ursprünglich wollte Lars Zech gar kein Künstler werden, doch das Arbeiten mit Holz war irgendwie schon immer sein Ding. Inzwischen ist der in Calw bei Stuttgart lebende 52-Jährige mit seinen ungewöhnlichen Holzskulpturen auf Ausstellungen nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa und sogar in Singapur und den USA vertreten. Ab diesem Freitag sind seine Werke für insgesamt zehn Wochen in der Kamp-Lintforter Galerie Schürmann zu sehen.