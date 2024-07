Aktion in der Klosterstadt Kamp-Lintfort holt beim Stadtradeln den vierten Platz

Zum achten Mal hat sich die Stadt Kamp-Lintfort beim Mobilitätswettbewerb „Stadtradeln“ beteiligt. In der kreisweiten Auswertung belegt die Stadt den 4. Platz von 13 teilnehmenden Kommunen. Es wurden mit 1.831 Radler in 68 Teams 251.678 Kilometer mit dem Rad zurückgelegt, was zudem eine grobe CO 2 -Einsparung von 42 Tonnen ergibt. Das teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Zum Vergleich: 2023 waren es 1.848 Radler in 64 Teams, die 248.216 Kilometer geradelt sind.