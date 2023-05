Landwirtschaft in Kamp-Lintfort Biolandhof Frohnenbruch öffnet den Hofladen

Der Umbau ist vollbracht: Am Donnerstag, 4. Mai, wird der neue Hofladen samt Café auf dem Biolandhof Frohnenbruch in Hoerstgen eröffnet. Das Hofcafé bietet Platz für 25 Gäste und wird neben Frühstück auch Mittagstisch und Kuchen anbieten. Dabei legt Familie Bird, die den Hof seit sieben Generationen bewirtschaftet, Wert darauf, dass viele Hofprodukte auf der Speisekarte Platz finden. An den drei Eröffnungstagen gelten besondere Probieraktionen eigener Hofprodukte, viele Eröffnungsrabatte, täglich für die ersten 20 Einkäufe eine Überraschung und als Highlight Führungen zur neuen gläsernen Bio-Metzgerei täglich um 10 und 12 Uhr. Am Freitag, 5. Mai, können die Kunden am Glücksrad Preise aus dem Sortiment des Hofladens gewinnen. Die Öffnungszeiten von Café und Hofladen sind von Mittwoch bis Freitag, 9 bis 18 Uhr, Samstag 9 bis 14 Uhr. Die große Café-Terrasse zum Weiher wird im Juli fertiggestellt. Foto: Norbert Prümen