Für leistungsstarke Studenten in Kamp-Lintfort So können Bürger Stipendien ermöglichen

Die Stipendiaten werden zunächst ein Jahr lang mit 300 Euro monatlich gefördert. Die Hälfte der Fördersumme wirbt die Hochschule bei privaten Förderern ein, die andere Hälfte finanziert der Bund. Für das Förderjahr 2023/24 konnte die Hochschule Rhein-Waal insgesamt 49 Stipendien einwerben, heißt es in einer Pressemitteilung. Frauke Waßmuth, heute wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule Rhein-Waal, wurde während ihres Masterstudiums in Bionik durch ein Deutschlandstipendium gefördert. „Mit dem Deutschlandstipendium verbinde ich nicht nur finanzielle, sondern vor allem auch soziale Aspekte. So konnte ich durch die Förderung vielfältige Aktivitäten im studentischen Umfeld wahrnehmen und gemeinsam mit meinem Team sogar die Weltmeisterschaften bei einem U-Boot-Rennen in Southampton gewinnen. Das war ein einmaliges und unvergessliches Erlebnis, aus dem viele internationale Kontakte erwachsen sind, die für meinen weiteren beruflichen und privaten Weg schon viele Vorteile gebracht haben“, berichtet die Deutschlandstipendiatin.