Studieren in Kamp-Lintfort : Hochschule sucht Wohnungen für die Studienanfänger

Kamp-Lintfort Erstmals seit Beginn der Pandemie gibt es wieder eine große Nachfrage der Studierenden nach einer Bleibe in Kamp-Lintfort. Wie man helfen kann.

„Es zeigt sich, dass die Wohnungssuche besonders schwer für viele Studienanfänger in diesem Semester ist“, teilt die Hochschule mit. Pandemiebedingt seien einige Studierende doch etwas länger vor Ort als zunächst geplant und daher die Wohnungen entsprechend belegt. „Uns erreichen zahlreiche Anfragen von Studienanfängern, die bisher noch keine Wohnung finden konnten. Vor allem die internationalen Studierenden haben es da besonders schwer aufgrund der Sprachbarriere und dass ihnen die Region nicht bekannt ist“, berichtet Sara Khaffaf-Roenspieß, Leiterin der Zentralen Studienberatung, Welcome Centre, Hochschulsport und -musik an der Hochschule Rhein-Waal. Wohnungsangebote in der näheren Umgebung der zwei Hochschulstandorte in Kleve und Kamp-Lintfort seien rar. Das Studierendenwerk Düsseldorf betreibt Wohnheime in Kleve und Kamp-Lintfort. Doch auch hier müssten Bewerber inzwischen mit einer längeren Wartezeit rechnen, da die begehrten Unterkünfte zurzeit belegt seien. Dies führe dazu, dass Studierende auf andere, weiter entfernte Städte ausweichen, lange Anfahrten zur Hochschule in Kauf nehmen müssten. „Das erste Semester, das gute Ankommen nicht nur an der Hochschule, sondern auch in der Region sind – vor allem für internationale Studierende – besonders wichtig. Man muss sich auf ein komplett neues Leben einstellen und da spielt ein Zuhause, in dem man sich wohlfühlt, natürlich eine große Rolle“, sagt Khaffaf-Roenspieß. Daher möchte die Hochschule helfen und ruft Menschen aus der Region, die eine Wohnung, eine WG oder ein Zimmer in der Umgebung der Hochschulstandorte zur Verfügung stellen können, dazu auf, sich an das Welcome Centre der Hochschule zu wenden. Die Wohnungsangebote werden dort veröffentlicht.