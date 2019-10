Bildung in Kamp-Lintfort : Hochschule öffnet Vorlesungen für Gasthörer

Im Wintersemester 2019/2020 bietet die Hochschule Rhein-Waal Bürgern die Möglichkeit, ihr Fachwissen zu erweitern.

Die Lehrveranstaltungen werden in deutscher oder englischer Sprache in den verschiedenen Studiengängen der drei Fakultäten am Campus Kleve und der Fakultät Kommunikation und Umwelt am Campus Kamp-Lintfort angeboten. Mit dem Gasthörerstatus haben alle Interessierten die Möglichkeit, Lehrveranstaltungen ohne eine Hochschulzugangsberechtigung zu besuchen. Neben Vorlesungen zu Grundlagen des Arbeitsschutzes, des Qualitätswesens und in der Medizin, stehen bei der Fakultät Life Sciences am Campus Kleve auch Themen wie beispielsweise „Mikrobiologie“, „Nanobiotechnologie“, „Current Issues in Agribusiness“, „Immunology“ oder „Human Recource Management“ für die Gasthörerschaft offen. Die Fakultät Technologie und Bionik am Campus Kleve behandelt in ihren Vorlesungen vorwiegend technische Themen, wie „Machine Dynamics“, „Thermodynamics“ „Bioinspired Machine Learning“, oder „Fundamentals of Electrical Engineering“.