Hochschule Rhein-Waal in Kamp-Lintfort Ab sofort funkt’s auf dem Zechenturm

Rolf Becker hat den Förderturm im Kamp-Lintforter Zechenpark seit langem im Blick. „Ich hätte hier schon gerne 2020 ein Projekt gestartet“, sagt der Professor, der an der Fakultät Kommunikation und Umwelt Physik mit den Schwerpunkten Sensorik und Mechatronik lehrt. In Zusammenarbeit mit dem Unternehmen RF Frontend, das seinen Sitz an der Südstraße in Kamp-Lintfort hat, ist das nun gelungen: ein Umwelt-Funknetz für alle. Das hochmoderne Funknetzwerk, mit dem wichtige Umweltmessdaten übertragen werden können, steht ab sofort kostenfei zur Verfügung. „Es kann jeder mitmachen – auch Funkamateure oder Privatleute“, sagt Rolf Becker am Mittwoch bei der Vorstellung. „Und es ist eine schöne Spielwiese, um junge Menschen für solche Themen zu begeistern.“