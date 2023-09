Tourismus in Kamp-Lintfort Hinweistafel auf der A40 verweisen auf den Zechenpark

(RP) Der Zechenpark hat sich seit der Landesgartenschau 2020 zu einem beliebten Ausflugsziel entwickelt. Mit seinem vielfältigen Angebot für alle Altersgruppen zieht er tagtäglich zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. Die kürzlich errichtete Pumptrack-Anlage hinter dem Schirrhof ist eines der neuesten Highlights des Parks, welches sich insbesondere bei den Jugendlichen größter Beliebtheit erfreut. Ab sofort weisen auch Autobahnschilder auf der A 40 auf den Zechenpark hin. Es wurde eine Beschilderung errichtet, die den Zechenpark als besonderes Wahrzeichen von Kamp-Lintfort hervorhebt. „Wir freuen uns sehr über die neue Beschilderung und sehen diese auch als besondere Wertschätzung des schönen Zechenparks, welcher sich innerhalb der letzten Jahre kontinuierlich weiterentwickeln konnte“, freut sich Bürgermeister Christoph Landscheidt in einer Pressemitteilung der Stadt. Die Hinweistafeln wurden in beiden Fahrtrichtungen auf der A 40 aufgestellt, teilt die Stadt mit. Eine Folgewegweisung auf der Landstraße in Richtung Kamp-Lintfort folgt voraussichtlich innerhalb der nächsten Wochen.