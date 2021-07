Demenz und Depression: Neues Angebot in Kamp-Lintfort : Hilfe und Beratung für pflegende Angehörige

Kamp-Lintfort Die Gruppe für pflegende Angehörige bietet die Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und Rat zu holen. So laufen die verschiedenen Angebote ab.

Die Alexianer Krefeld GmbH bietet ab sofort in den Räumlichkeiten des Sozialwerks St. Georg Care, Goethestraße 2, in Kamp-Lintfort Beratungen und Hilfestellung für pflegende Angehörige zu den Themen Demenz und Depression an. Dabei soll speziell auch die Frontotemporale Demenz und die Demenz bei Frühbetroffenen Berücksichtigung finden. Wie die Gesellschaft in einer Pressemitteilung erklärt, wird in diesem Rahmen auch ganz praktische Hilfe geleistet, wie zum Beispiel beim Ausfüllen von Reha-Anträgen. Die Gruppe für pflegende Angehörige bietet zudem die Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und Rat zu holen.

Menschen mit Demenz oder Depression biete sich die Möglichkeit der Teilnahme an Gruppenangeboten. In den Gruppen sollen die Teilnehmer zusammenkommen, um über Themen zu sprechen, die sie interessieren und bewegen. In einer geselligen und freundlichen Atmosphäre mit Kaffee und Kuchen würden viele Themen behandelt, wie Einsamkeit im Alter, die Veränderung des Alltags und der modernen Zeiten und vieles mehr. „Sie erhalten Anregungen, alltägliche Probleme leichter zu lösen.

Neue Bekanntschaften, die entstehen, sollen zudem helfen, mit Einsamkeit besser umzugehen. Auch gemeinsame Aktivitäten sind geplant“, heißt es in der Pressemitteilung. Eine besondere alternative Entlastung im Alltag soll der Hundebesuchsdienst „4 Pfoten für Sie“ bieten. Besonders geschulte ehrenamtliche Helfer und ihre Hunde besuchen Menschen in ihrer häuslichen Umgebung oder in einer Einrichtung, um Angehörige zu entlasten und ein Stück Normalität in den Alltag zu bringen.