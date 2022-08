Tierhilfe in Kamp-Lintfort : Streunerkater Freddy geht es gut

Kamp-Lintfort Zahlreiche Tierfreunde haben für die Operation des erkrankten Katers gespendet. Auf Freddy wartet jetzt ein liebevolles Zuhause. Warum das Schicksal des Katers beispielhaft für viele Streuner steht.

Viele Tierfreunde haben „Freddy“ die Daumen gedrückt, eine Operation mit großzügigen Spenden ermöglicht und aufmunternde Worte gefunden. Der Tierschutzverein Kamp-Lintfort bedankt sich. Der kleine Kerl mache sich sehr gut und nehme endlich an Gewicht zu. Die Nebengeräusche beim Atmen seien fast verschwunden. Ein sehr großer ulzerierter Polyp hatte ihm das Leben schwer gemacht. Außerdem litt er unter einer Vorwölbung hinter dem Trommelfell, ein noch vorhandenes Hämatom werde sich im Laufe der Zeit noch auflösen. Sein Gehör werde er zwar nicht vollständig wiedererlangen, aber er kann kann nun erheblich besser hören als vor der OP. Dast teilt der Tierschutzverein in einer Pressemitteilung mit. „Es besteht die Chance, dass Freddy vollständig genesen wird. Ein liebevolles Zuhause wartet schon auf ihn, in dem er ein behütetes Katzenleben führen darf, und man ihn so nimmt wie er ist.“ Bei einem Streuner in seinem Alter und mit seinem Charakter ist das noch möglich.