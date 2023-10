Brauchtum in Kamp-Lintfort Wann die Martinsumzüge durch Kamp-Lintfort ziehen

Grundschule am Pappelsee Freitag, 3. November, 17 Uhr, Treffen auf dem Schulhof am Hauptstandort, Eyller Straße 47.



Grundschule an der Vinnstraße Montag, 13. November, 17.30 Uhr, Treffen auf dem Schulhof an der Vinnstraße 40.