Bildungs- und Arbeitsprojekt in Kamp-Lintfort „Hier ist die Arbeit sinnstiftend“

Sie halfen mit, Räume im Schirrhof zu tapezieren, bevor sie von der Fördergemeinschaft für Bergmannstradition bezogen wurden. Sie packten beim Umzug an, bei dem die Fördergemeinschaft 2019 vom Knappenheim an der Schulstraße in den Schirrhof an der Friedrich-Heinrich-Allee wechselte. Fachkundig angeleitet, entrosteten und strichen sie Lokomotiven, die einstmals untertage im Einsatz waren und heute am Lehrstollen stehen. Die Teilnehmenden des Projektes „Arbeitsgelegenheit Schirrhof“ legen Hand an, anfangs nur rund um Schirrhof und Lehrstollen, heute im gesamten Zechenpark.