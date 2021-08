Auf dem Wochenmarkt : Hier gibt’s schlesische Wurst-Spezialitäten

Seit 25 Jahren arbeitet Karin Potempa für die Familie Baruta. Sie liebt ihre Arbeit auf dem Wochenmarkt und den Kontakt zu den Kunden. Foto: Norbert Prümen

Serie KAMP-LINTFORT Der 1991 gegründete Familienbetrieb Baruta beschickt die Wochenmärkte von Kamp-Lintfort bis Krefeld, von Rheinhausen bis Moers. Besonders beliebt: die nach einem Familienrezept hergestellte Fleischwurst.

„Wie geht es ihnen diese Woche?“ „Gut. Ich war gestern beim Augenarzt. Es ist alles in Ordnung.“ „Wie schön. Was darf es denn heute sein? Einen Kringel Fleischwurst vielleicht oder unsere leckere Krakauer?“ Karin Potempa verkauft jeden Dienstag auf dem Wochenmarkt am Prinzenplatz schlesische Fleisch- und Wurstspezialitäten für den Kamp-Lintforter Händler Baruta und kennt die Essvorlieben vieler ihrer Kunden wie keine andere. Darüber hinaus hat sie stets ein offenes Ohr für einen kleinen Plausch. „Der Markt ist mein Leben“, lacht sie und holt dabei auf Wunsch einer Kundin mit flinker Hand sogleich einen Kringel Fleischwurst aus einer neben ihr stehenden Plastikwanne. „Ohne Knoblauch, so viel ich weiß.“

Die Kundin nickt, und schon verschwindet die Wurst blitzschnell in einer Tüte und wandert über den Verkauftresen. „Bitte sehr. Dann bis nächsten Dienstag.“ „Ich werde dieses Jahr 60 und arbeite jetzt schon seit 25 Jahren für die Familie Baruta, zuerst für den alten, inzwischen verstorbenen Chef und seit Anfang 2000 auch für seinen Sohn Thomas“, erzählt sie. „Früher habe ich mal von zu Hause aus Krawatten verkauft, aber dann bin ich irgendwann ins Marktgeschäft reingerutscht und wusste sofort, dass das mein Ding ist.“ Der Wagen, in dem sie jeden Dienstag am Prinzenplatz in Kamp-Lintfort schlesische Wurstspezialitäten, aber auch gewürzte Sparrips, Schweinebraten, Hackfleisch und Sülze verkauft, ist einer von dreien des 1991 gegründeten Kamp-Lintforter Familienbetriebes Baruta.

Info Auf den Märkten in der Region Die Standorte Der Markthändler Baruta aus Kamp-Lintfort verkauft seine schlesischen Wurst- und Fleischspzialitäten außer auf dem Prinzenplatz in Kamp-Lintfort auch noch auf den Wochenmärkten in Krefeld, Neukirchen-Vluyn, Rheinhausen, Hochheide und in Moers.

Er ist damit außer in Kamp-Lintfort auch auf Wochenmärkten in Krefeld, Neukirchen-Vluyn, Rheinhausen, Hochheide und Moers vetreten. Laut einem Informationsblatt, das an der inneren Seitenwand von Karin Potempas Verkaufswagen ausgehängt ist, bezieht Baruta das Fleisch für seine dort angebotenen Waren zu 90 Prozent aus regionalen bäuerlichen Betrieben, darunter von zwei Höfen mit artgerechter Schweinehaltung in Goch-Pfalzheim und Brüggen. Die daraus gefertigten frischen, geräucherten und luftgetrockneten Würste sind alle nach speziellen schlesischen Traditionsrezepten hergestellt und haben schon seit vielen Jahren eine feste Stammkundschaft.

Besonders begehrt ist dabei die nach einem Familienrezept der Familie Baruta hergestellte Fleischwurst mit und ohne Knoblauch. Sie kommt am Dienstag meist ganz frisch aus der Herstellung und wird oft gleich im ganzen Ring gekauft. Für alle, die sie bisher noch nicht kennen, schneidet Karin Potempa aber auch bereitwillig großzügige Probierhappen ab. Überhaupt dürfen die meisten Angebote an ihren Stand vor dem Kauf gerne probiert werden. Ein Angebot, das jedoch hauptsächlich von neuen Kunden genutzt wird. „Die Stammkunden, vor allem die polnisch stämmigen, haben in der Regel immer dieselben Wünsche“, weiß Potempa. „Die probieren nur noch, wenn ich was Neues habe.“