Aus- und Fortbildung in Kamp-Lintfort : Handwerksbäckerei Büsch feiert ihre Absolventen

Aus- und Fortbildung in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort 58 Mitarbeiter des Kamp-Lintforter haben ihre Ausbildung, eine Prüfung oder eine Umschulung bestanden. Die Bäckerei, die ihren Stammsitz in Kamp-Lintfort hat, bildet in sieben verschiedenen Berufen aus.

Die Bäckerei, die ihren Stammsitz in Kamp-Lintfort hat, bietet regelmäßig Ausbildungen in sieben verschiedenen Berufen an. Außerdem unterstützt sie motivierte und engagierte Mitarbeitende umfangreich bei Fort- und Weiterbildungen. Aus diesem Grund waren die Arbeitsbereiche der zu Ehrenden breit gefächert. 31 der Absolventen haben bei der Industrie- und Handelskammer erfolgreich die Ausbildereignungsprüfung bestanden. „Sie kommen aus verschiedenen unserer Fachgeschäfte – und können jetzt mit ihren neu erworbenen Fähigkeiten die Ausbildung vor Ort unterstützen“, erläutert Jasmina Karajkovic.