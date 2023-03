Kriminalität in Kamp-Lintfort Handtaschenraub vor Lebenmittelgeschäft

Eine Frau ist am Samstag in Kamp-Lintfort Opfer eines Handtaschenräubers geworden. Die 61-Jährige verließ gegen 10.15 Uhr mit zwei Einkaufstaschen ein Lebensmittelgeschäft auf der Ringstraße. Vor dem Eingangsbereich wurde sie von einem Mann von hinten geschubst, so dass sie ihre Taschen fallen ließ. Gleichzeitig griff der Unbekannte nach ihrer Handtasche.