Kino in Kamp-Lintfort : „Hall of Fame“ zählt 4500 Besucher an sieben Spieltagen

Die Hall of Fame ist seit dem 1. Juli wieder geöffnet. Foto: Hall of Fame

Kamp-Lintfort Um die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten und den Mindestabstand einzuhalten, bleiben viele Sitzplätze in den sieben Kinosälen frei. Die „Hall of Fame“ öffnet schon um zehn Uhr morgens zur ersten Vorstellung und spielt bis tief in die Nacht hinein. So will man der Besucherströme entzerren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Das war ein Auftakt nach Maß“, freut sich Michael Seidel, Assistent der Geschäftsführung in der „Hall of Fame“. Er verantwortet mit seinem Team die gesamte Organisation des Kinos in Kamp- Lintfort. Das durfte nach acht langen Corona-Monaten am 1. Juli wieder den Spielbetrieb aufnehmen (RP berichtete). „Knapp 4500 Besucher kamen allein an den ersten sieben Tagen ins Kino, ein Ergebnis, das glücklich macht. Sowohl unseren Mitarbeitern als auch den Besuchern war es deutlich anzusehen, was es ihnen bedeutet, endlich wieder Kino erleben zu dürfen“, betont Theaterleiter Seidel.

4500 Menschen, eine Zahl, die einen in Pandemie-Zeiten vielleicht zunächst erschrecken lasse, weiß Seidel und erklärt: Bei genauer Betrachtung sei das eben die große Stärke von Kinos als Kultur- und Veranstaltungsstätten. Denn: „In der ersten Spielwoche haben wir mehr als 300 Vorstellungen gezeigt. Dafür haben wir das Kino morgens um 10 Uhr geöffnet, die Spätvorstellung war nachts um zwei Uhr.“ Der Gästeverkehr erstrecke sich also an einem Spieltag auf bis zu 16 Stunden“, erläutert der Theaterleiter. Wenn sich die Gesamtbesucherzahl auf sieben Tage und solch lange Spielzeiten verteile, könne kein Menschenauflauf entstehen, und die Mitarbeiter hätten stets die neuesten Entwicklungen und Corona-Schutzverordnungen im Blick.

„In den Kinosälen bleiben ausreichend Plätze frei, weil sie vom Kassensystem automatisiert gesperrt werden. Mindestabstände sind so auch gewährleistet. Wir haben uns für die Mindestabstände entschieden, weil damit der Kinobesuch für unserer Gäste komfortabler ist“, betont Michael Seidel. Diese Art der Belegung der Plätze in den Sälen bringe das Kino allerdings auch schnell an Grenzen. Es könne nur ein Drittel der Saalkapazität belegt werden. Und damit heiße es für viele Vorstellung schnell „Ausverkauft“.

Der Blick auf die Neuerscheinungen stimmt den Theaterleiter weiter optimistisch. Allein bis Ende August seien knapp 30 Neustarts vorgesehen. Darunter sind potentielle Hits wie diese Woche „Die Croods 2“, ab nächster Woche „Fast & Furious 9“ (der Vorverkauf hat bereits begonnen!) und im August die neue Warner-DC-ComicVerfilmung „The Suicide Squad“ sowie „Tom & Jerry“ und „Paw Patrol: Der Film“.