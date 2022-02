Bildung in Kamp-Lintfort : Gymnasium weckt den Forschergeist der Schüler

Kamp-Lintfort Das Georg-Forster-Gymnasium lud seine Sechst- und Siebtklässler zu einem Tag der Naturwissenschaften ein, um die MINT-Fächer kennenzulernen. In zwölf Klassenräumen waren spannende Experimente aufgebaut worden. Dort konnten die Schüler zum Beispiel Stromkreise für die Ewigkeit konstruieren.

„Dabei ist in allen Gläsern das gleiche Wasser eingeschenkt worden“, sagte Michael Jaskolla und berichtete weiter: „Die Menschen trinken und essen mit den Augen. Als Coca-Cola einmal eine kristallklare Coca-Cola auf den Markt gebracht hat, wollte sie niemand kaufen.“ Am Dienstag erfuhren die 180 Sechst- und Siebtklässler des Georg-Forster-Gymnasiums beim Tag der Naturwissenschaften, wie spannend und faszinierend die MINT-Fächer sein können, also Mathematik und Informatik, Naturwissenschaften, wie Biologie oder Chemie, und Technik. In einem der zwölf Räume, in den von den Lehrern Experimente aufgebaut worden waren, konnten sie zum Beispiel schätzen, wie viele Gummibärchen in einen Bus passen – oder Roboter programmieren. Sie experimentierten wie in einer Hexenküche und probierten aus, wie Kräuterpflanzen wirken. Sie konnten Stromkreise für die Ewigkeit konstruieren und programmieren. Bei Falkner Frithjof Schnurbusch und seinen drei Greifvögeln, konnten sie an den Gewöllen, also unverdauten Knochen und Hautresten, sehen, welche Mäuse oder andere Tiere die Greifvögel gejagt hatten. „Als ich in der Oberstufe in meinen Leistungs- und Grundkursen gefragt habe, wer beim Tag der Naturwissenschaften mithelfen will, haben sich viele noch an ihren eigenen Tag der Naturwissenschaften erinnert“, berichtete Lehrerin Sabine Wiedner-Schneider, als Volksbank-Vorstand Guido Lohmann am Dienstag in Kamp-Lintfort vorbeischaute. Die Volksbank Niederrhein ist einer der Sponsoren, die diesen Tag der Naturwissenschaften möglich machen, neben den Stadtwerken Kamp-Lintfort.