Kommunalwahl 2020 in Kamp-Lintfort : Gymnasiasten nehmen an Juniorwahl teil

KAMP-LINTFORT Die Forster-Gymnasiasten beteiligten sich am Projekt „Juniorwahl“. Sie simulierten die Wahl zum Ruhrparlament. Die Wahl ist eine Premiere. 2014 wurden die Mitglieder nicht direkt gewählt, sondern im Kreis Wesel über den Kreistag.

Am Donnerstag tauschte Laura Ohlenforst zum ersten Mal ihren Wahlschein gegen Wahlunterlagen aus. Die 13 Jahre alte Schülerin des Georg-Forster-Gymnasiums setzte sich in eine von vier Wahlkabinen, um mit eigenem Stift ein Kreuz hinter eine der 21 Parteien zu setzen, die sich für das Ruhrparlament bewerben. „Ich bin politisch interessiert“, berichtete die Achtklässlerin. „Ich habe mich vorher über die Parteien und ihre Programme informiert.“ Dann warf sie ihren Wahlzettel in die Urne. Das Georg-Forster-Gymnasium simulierte die Kommunalwahl am Sonntag. Juniorwahl heißt diese Simulation, an der sich in ganz Nordrhein-Westfalen 52 Schulen beteiligen, am unteren linken Niederrhein neben dem Gymnasium in Kamp-Lintfort nur noch das Gymnasium Filder Benden in Moers.