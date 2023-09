“Wiesen Gaudi“ in Kamp-Lintfort Gute Stimmung im Festzelt

Kamp-Lintfort · Der Schlagersänger Olaf Henning war das Zugpferd bei der „Wiesen Gaudi“, die erstmals in einem Zelt am Laga-Gelände gefeiert wurde. Die Stimmung war gut, wenn auch am Freitag das große Publikum ausblieb.

24.09.2023, 14:30 Uhr

Tanzendes Publikum bei der „Wiesen Gaudi“ im Festzelt. Foto: Norbert Prümen

Von Peter Gottschlich

„Die Quadratmeter schlagen sich um die Gäste, nicht umgekehrt“, scherzte Olaf Henning. Der Partyschlager-Sänger nahm die spärliche Kulisse, vor der er Freitagabend in der „Weltstadt Kamp-Lintfort“, wie er sie nannte, auftrat, mit Humor. Henning konnte gerade mal 130 Partygästen in die Augen schauen, als er seine Hits „Blinder Passagier“, „Die Manege ist leer“ oder auch „Cowboy und Indianer“ sang.