Haupt- und Finanzausschuss in Kamp-Lintfort Grundstücke zu hoch im Haushalt eingepreist?

Die Nachfrage in Kamp-Lintfort nach Baugrundstücken stagniert. Bemerkbar macht sich dies beispielsweise am Kaufinteresse für das Grundstück, auf dem das Edith-Stein-Haus stand. Kämmerer Martin Notthoff hatte dieses Grundstück für 1,5 Millionen Euro in den Haushaltsentwurf für das Jahr 2023 eingepreist. Die ehemaligen Spielplatz-Grundstücke, die für eine Wohnbebauung freigemacht wurden, stehen dort mit rund 1,7 Millionen Euro. „Ja, es gibt Probleme. Der Grundstückverkauf läuft nicht mehr wie geschnitten Brot“, räumte Kämmerer Martin Notthoff ein. Die „Löcher“ in Sachen Grundstückverkauf seien allesamt krisenbedingt: Häuslebauer und Bauunternehmen seien wegen der Energiekrise, der aktuellen Konjunktur und des Krieges in der Ukraine zurückhaltend.