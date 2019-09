Bildungsausschuss in Kamp-Lintfort : Grundschulen sollen weniger auswärtige Kinder aufnehmen

Kamp-Lintfort Bildungsausschuss reagiert auf höhere Kinderzahlen und Platzmangel in den Schulen. Ein Projekt offenbart Kraftmangel bei vielen Schülern.

Demnach würde sich immer häufiger zeigen, dass Eltern für ihre Kinder nicht die Grundschule auswählen, die am nächsten ist. In Kombination mit der Tatsache, dass es in Kamp-Lintfort deutlich mehr Kinder gibt als bislang angenommen, führe das dazu, dass die Grundschulen an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. So mussten etwa an der Grundschule am Niersenberg zum neuen Schuljahr viele Anmeldungen abgelehnt werden.