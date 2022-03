Stadtentwicklung in Kamp-Lintfort : Grundschule zieht ins Diesterwegforum

Das Diesterwegforum aus der Vogelperspektive. Die Stadt will 1,6 Millionen Euro investieren, um das Gebäude für eine Grundschule fit zu machen. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Kamp-Lintfort investiert weiter in die Schullandschaft und trägt so den Geburtenzahlen Rechnung: Die ehemalige Hauptschule an der Vinnstraße soll bald eine Grundschule beherbergen. Die Ebertschule bekommt einen Anbau.

Eine neue Mensa für die Ernst-Reuter-Schule, ein Lernhaus für die Europaschule, Erweiterung der Grundschule am Niersenberg und des Schulzentrums Kamper Dreieck. Die Stadt Kamp-Lintfort investiert in ihre Schullandschaft. Und die Planungen sind noch nicht abgeschlossen. Seit Mittwoch steht fest: Die Ebertschule bekommt für rund 2,8 Millionen Euro einen neuen Anbau. Eine ganz neue Grundschule wird im Schuljahr 2023/2024 an der Vinnstraße ihre Pforten für insgesamt 200 Schulkinder öffnen – und zwar in dem Gebäude, in dem bis vor wenigen Jahren die Diesterweghauptschule ihren Sitz hatte (RP berichtete). Die Machbarkeitsstudien für beide Standorte sind erstellt. Am Mittwoch wurden die Planungen in der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport vorgestellt.

„Unser Konzept, Kamp-Lintfort für junge Familien attraktiv zu machen, greift“, sagte Bürgermeister Christoph Landscheidt vor der Sitzung und betonte die positive Bevölkerungsentwicklung seit 2012, als das Bergwerk West stillgelegt wurde. Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, habe die Stadt seit 2017 rund 22 Millionen Euro in den Schulbereich investiert. „Dass wir jetzt sogar eine neue Schule gründen, ist in der landesweiten Schullandschaft selten“, so Landscheidt.

Info Neue Mensa und offener Ganztag Ebertschule Der geplante zweigeschossige Anbau an der Ebertgrundschule ist nicht die einzige Investition in den Schulstandort. Die Grundschule erhielt in den vergangenen Jahren eine Mensa und Räume für den offenen Ganztag. Um den Zustand der Schultoiletten war 2021 eine Diskussion im Stadtrat entbrannt.

Die ehemalige Diesterwegschule an der Vinnstraße, in der aktuell die Volkshochschule unterrichtet, hat sich aus Sicht der Verwaltung als idealer Standort für die Neugründung einer Grundschule erwiesen: „Die Räumlichkeiten der ehemaligen Hauptschule befinden sich in einem guten Zustand, besonders auch die große Aula“, erläuterte Schuldezernent Christoph Müllmann am Mittwoch. Der Umbau soll voraussichtlich Anfang 2023 starten, die geplanten Kosten belaufen sich auf 1,6 Millionen Euro. Im Souterrain sollen Mensa und Küche eingerichtet werden, in den drei Obergeschossen finden nach den notwendigen Umbauarbeiten acht Klassenräume samt Neben- und Differenzierungsräumen Platz.

Die neue Grundschule startet zweizügig. „Wir können das Gebäude so gestalten, das es der Kölner Schulbaurichtlinie entspricht“, betonte Müllmann. Auch die Außenanlagen wurden bereits grob geplant. So soll unter anderem das Fußball-Kleinspielfeld erneuert werden. Eine Verkehrsuntersuchung fand ebenfalls statt. Die VHS wird im Mai 2023 in das Verwaltungsgebäude der Sparkasse in der Innenstadt einziehen, aber eine Zeit des Übergangs ohne eigene Räumlichkeiten überbrücken müssen, eventuell auch mit einem, so Müllmann, „abgespeckten Programm“.