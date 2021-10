Spatenstich in Kamp-Lintfort : Grundschule am Niersenberg bekommt einen Anbau

Spatenstich mit Nicole Wardenbach, Birgit Winante, Christoph Landscheid, Heike Vellar, Kai Katarina Leicher, Christoph Müllmann und Norbert Tiele. Foto: Norbert Prümen

KAMP-LINTFORT Das Gebäude soll künftig insgesamt acht Klassen aufnehmen. Es hat zwei Geschosse mit je 600 Quadratmetern Fläche. Die Baukosten belaufen sich auf 3,5 Millionen Euro.

Kamp-Lintfort wächst. Seit der Schließung der Zeche und der Entstehung der Hochschule sind die Einwohnerzahlen der einstigen Zechenstadt kontinuierlich gestiegen und damit auch der Bedarf an Kindergarten- und Grundschulplätzen. Nachdem in den letzten Jahren bereits zahlreiche Erweiterungsmaßnahmen in verschiedenen Schulen vorgenommen wurden, soll jetzt die städtische Grundschule am Niersenberg größer werden. Am Freitag trafen sich Bürgermeister Christoph Landscheidt, Schulderzernent Christoph Müllmann sowie mehrere Vertreter des Stadtrates auf dem bisherigen Wiesengelände hinter der Schule an der Fasanenstraße 11, um dort für einen Erweiterungsbau den ersten Spatenstich zu tätigen.

„Das ist heute ein schönes Ereignis“, erklärte Landscheidt den Anwesenden in einer kleinen Begrüßungsrede. Ich freue mich, dass dieses Erweiterungsprojekt hier nun im Rahmen unseres neuen Stadtentwicklungsplans in Angriff genommen werden kann.“ Der erste Spatenstich war wegen der bereits am 27. September begonnenen Erdarbeiten zwar „nur“ ein symbolischer Akt, dafür jedoch zukunftsweisend. „Die wachsende Ansiedlung junger Familien in dieser Gegend macht den Ausbau der Schule hier am Niersenberg dringend notwendig“, ergänzte Müllmann.

„Wir gehen zwar davon aus, dass die Kinderzahl wieder etwas zurückgehen wird, aber auch dann werden die Räume des neuen Anbaus auf jeden Fall weiterhin sinnvoll genutzt werden“, erklärte er. Das komplette, mit zwei Etagen zu je 600 Quadratmetern Fläche geplante Gebäude soll zunächst erst einmal acht Klassen aufnehmen, von denen einige zurzeit schon jetzt aus Platzmangel an der benachbarten Hauptschule untergebracht sind. Zusätzliche Nutzräume sind im Moment noch nicht vorgesehen, wie Schulleiterin Heike Vellar erklärte. Allerdings seien die Flure in dem neuen Anbau so großzügig bemessen, dass man darin zum Beispiel Leseinseln und Ruheecken einrichten könne. Nach der Planung wird der neue Anbau barrierefrei sein, einen Fahrstuhl enthalten und mit dem alten Schulgebäude durch einen Flur und ein Treppenhaus verbunden sein. Wenn alles klappt, ist das mit 3,5 Millionen Euro veranschlagte Bauprojekt im nächsten Herbst fertig. „Ich denke, das schaffen wir gut“, ist sich Beyazid Civgin vom städtischen Amt für Gebäudewirtschaft sicher.

„Wir freuen uns schon sehr darauf“, so Heike Vellar. Zurzeit hat die Grundschule am Niersenberg rund 360 Schüler und Schülerinnen in 14 Klassen. Darüber hinaus werden dort eine offene Ganztagsbetreuung und ein vielseitiges Ferienprogramm angeboten.