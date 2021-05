Stadtentwicklung in Kamp-Lintfort : Grünes Licht für die Spielplatz-Pläne

Kamp-Lintfort Die SPD-Mehrheit im Stadtrat führte die Entscheidung herbei: Die Verwaltung darf die Vermarktung von alten Spielplätzen als Baugrundstücke prüfen. Andere Fraktionen sprachen vehement dagegen.

Acht Spielplätze in Kamp-Lintforts Wohngebieten hat die Stadtverwaltung als solche ausgemacht, die wegen ihrer ungünstigen Lage nicht mehr benötigt würden. Dazu gehören die Plätze am Zeisigweg, an der Elster- und Cambraistraße, an Schul- und Ahornstraße. Die Stadt möchte diese Flächen für eine Wohnbebauung frei machen und als Baugrundstücke vermarkten (RP berichtete). Die SPD-Mehrheit im Stadtrat gab der Verwaltung am Dienstag im Haupt- und Finanzausschuss grünes Licht für das vorgeschlagene Vorgehen.